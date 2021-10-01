الحويج: عقيلة صالح استلم رسالة خطية من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

01 October, 2021

قال وزير الخارجية السابق عبدالهادي الحويج، لبوابة افريقيا الاخبارية، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استلم خلال لقائه امس الخميس السفير الجزائري بليبيا كمال حجازي، رسالة خطية من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ــ البرلمان ــ ابراهيم بوغالي، تتعلق بتطوير العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين

وحضر الحويج اللقاء الذي جرى بمقر اقامة عقيلة صالح بالقبة.

وقال الحويج أن اللقاء “فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ”

وقال الحويج أن المستشار عقيلة صالح وصف العلاقات مع الجزائر بالمتميز، مثنيا على الدور الذي لعبته للمساهمة في حل الأزمة الليبية قائلا إنه دور إيجابي.

واضاف الحويج أن المستشار عقيلة صالح أكد خل اللقاء على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 تشكل لحظة تاريخية ومفصلية ضرورية ولازمة لحل الأزمة من خلال الاحتكام لإرادة الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع ودون وصاية من أحد.