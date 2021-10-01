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ليبيا تسجّل 1.007 إصابات و13 وفاة بسبب “كورونا”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1.007 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4.851 عينةً.

ووفق بيان المركز رقم 523؛ فإن العاصمة طرابلس لا زالت تتصدر معدل الإصابات، مسجلةً 271 حالة جديدة، تلتها مدينة بنغازي بـ 82 حالة جديدة.

كما سجّل المركز شفاء 1311 حالة، إلى جانب تسجيل 13 حالات وفاة على مستوى البلاد، منها سبعة بالمنطقة الغربية، خمسة بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 20.7 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات 341.091، منها 75.542 حالةً نشطةً، إضافةً إلى تعافي 260.885 حالة، ووفاة 4.664حالةً، فيما بلغ عدد من تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد “كورونا” 1.339.030 شخصًا، منهم 211.278 تلقوا الجرعة الثانية.

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قناة 218 الليبية

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