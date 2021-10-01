ميركل تحض على انسحاب المرتزقة: مستقبل ليبيا يحدده الليبيون لا النفوذ الأجنبي

حضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وقالت إن «مستقبل ليبيا يجب أن يحدده القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي».

ودعت خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى ضرورة «توطيد الاقتصاد» الليبي، وأكدت أن «الشعب الليبي بحاجة إلى سبل عيش معقولة»، وقالت: «لن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار إذا كان هناك معاناة وعوز».

وأضافت: «ليبيا بطبيعتها دولة غنية بسبب احتياطاتها النفطية. لكن هذه الثروة يجب أن تكون متاحة أيضًا للشعب الليبي»، وأوضحت أن الأمر «يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وإشراك الشركات الأجنبية في ليبيا»، معبرة عن استعداد بلادها للمشاركة في هذا الاتجاه.

وشددت ميركل على «التأثيرات الإيجابية» للحل الدبلوماسي في ليبيا، معتبرة أن «له تأثير على بناء السلام في ليبيا وحدها ولكن في القارة الأفريقية ككل».

وبخصوص الانتخابات، قالت ميركل: «من المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (..) ولا يزال هناك الكثير للقيام به».

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