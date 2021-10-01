المنفي يؤكد من برلين استمرار جهود إجراء الانتخابات بموعدها

العنوان-برلين

عقد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة في برلين، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها.

المنفي، أكد على استمرار الجهود لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، لكنه لفت إلى أنه وأوضح المنفي ناقش مع ميركل المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات.

وقال المنفي، إن المباحثات تضمنت الحديث حول توحيد المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات والعمل على المصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة من البلاد.

بدورها أكدت ميركل، أن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

وقالت: “بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا”.

وشددت ميركل، على ضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن “مستقبل ليبيا يجب أن تحدده القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي”.