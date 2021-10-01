البعثة الأممية تحث وفدي “النواب والدولة” على استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين في الرباط على اغتنام ما أسمتها البعثة بالفرصة التاريخية والمضي قدماً في اتجاه استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.

وأكدت البعثة، في بيان، مشاركة فريق فني تابع لها في المفاوضات الجارية بين الطرفين، حيث تنحصر مهامه في تقديم الدعم الفني والمشورة، وفق بنود خارطة الطريق التي أقرها الملتقى السياسي، وبما يدعم انتخابات 24 ديسمبر التي ضُمّنت في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021.

جدير بالذكر أن الرباط شهدت، أمس الخميس، انطلاق جولة من المفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، وبحضور أممي في محاولة للتوافق حول القوانين المنظمة لاستحقاق ديسمبر المقبل، وذلك عقب تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية