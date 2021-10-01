ضغط أمريكي لإنجاز الانتخابات الليبية في موعدها

أخبار ليبيا24

دعا، السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في افتتاح لقاء العاصمة الرباط بالمغرب بين لجنتي مجلس النواب والدولة إلى ضرورة إيجاد قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات في أقرب وقت.

وقال نورلاند، الخميس، إن من المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية للمترشحين خلال أسبوع أو أسبوعين، ولهذا يجب الانتهاء من القاعدة الدستورية.

وأضاف، أن ممثلي المجلسين، موجودون الآن في الرباط وهم بصدد إعداد هذه القاعدة.

وأكد نورلاند، أن هدف الولايات المتحدة الوحيد هو تقديم الدعم لهذه العملية للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

وانطلقت فعاليات اللقاءات التشاورية بين اللجنتين بأحد فنادق الرباط لمناقشة قوانين الانتخابات، بغرض الوصول إلى اتفاق على القوانين الانتخابية التي ستعتمدها المفوضية العليا للانتخابات.

وكان، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد أحال في التاسع من سبتمبر الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته على المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.