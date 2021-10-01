هريدي: الملف الليبي يحظى باهتمام الإدارة الأميركية

تطرق حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق في مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤول أميركي رفيع.

هريدي أوضح في تصريحات لقناة الحدث اليوم المصرية، أن لقاء السيسي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان شهد تدارس الأوضاع في ليبيا؛ لأن الملف الليبي يحظى باهتمام الإدارة الأميركية.

وتابع هريدي بالقول: إن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهم من أجل استقرار ليبيا، لافتًا إلى أن الموقف المصري والأميركي يتوافقان بشأن الخطوات التي تتخذها ليبيا من أجل إعادة إعمارها.

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