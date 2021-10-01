الخارجية الليبية تعرض على السفير التركي أسماء مرشحيها للعمل بمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي

علمت «الساعة 24» من مصادر موثوقة داخل الخارجية الليبية، أن سيف أحمد البي، مدير إدارة الشؤون الإسلامية بالوزارة، عرض أمس الخميس، أسماء المرشحين الليبيين للعمل بالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي على السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمها، إلى أن ماتم تداوله في الإعلام الحكومي، أمس الخميس، حول مناقشة الطرفين لأسماء المرشحين لكلا البلدين للعمل بهذه المؤسسات «عاري عن الصحة».

وأكدت المصادر، أن السفير التركي لم يكشف عن أي اسم تركي مرشح للعمل في المؤسسات التابعة للمنظمة المعنية. واجتمع مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، سیف أحمد البي، أمس الخميس، بمقر الوزارة بطرابلس، مع سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى ليبيا ، کنعان يلماز .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، فإن الاجتماع تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع التى تهم البلدين .

كما ناقش الاجتماع عضوية البلدين في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم المرشحين المتقدمين من كلا البلدين للعمل بالأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة، ومن بينها معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ” SMIIC ” سميك ” ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية “إرسیکا “، وكذلك اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (أونا) التي تقدمت له دولة ليبيا لتولي منصب المدير العام، حيث وعد السفير التركي بدعم بلاده لهذه الترشيحات . وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، على مواصلة التنسيق المتبادل بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين، بحسب البيان الصادر.