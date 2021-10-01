ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

01 October, 2021

أكدت إدارة ميناء بنغازي، في بيانات حديثة لها، وصول سفينة نقل الحبوب “سي دوڤ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الأفق اللامع”، للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 32.200 طن من حبوب القمح والشعير .

كما وصلت سفينة نقل الحاويات “أتلانتك نورث”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 277 حاوية بضائع مختلفة.

وأظهرت بيانات إدارة الميناء وصول سفينة نقل السيارات “قراند نابولي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 1.270 سيارة وشاحنة، قادمة من السوق الأوروبية.