آل سعود يؤكد لـ المنقوش دعم السعودية الكامل لمبادرة استقرار ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية السعودي فيصل آل سعود استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم والكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

تأكيد آل سعود جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن الخارجية السعودية تابعته صحيفة المرصد خلال لقائه في الرياض بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وفيه أشار لإمكانيات ليبيا لتجاوز أزمتها وتحقيق الازدهار لشعبها، ومساندة جهوده نحو الاستقرار والتنمية.

ووفقًا للبيان، استعرضت المنقوش خلال اللقاء المضامين الخاصة بمبادرة استقرار ليبيا كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في البلاد بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وأشارت المنقوش لاعتزام ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر، للبدء الفعلي في تنفيذ بنود المبادرة استنادًا لمخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن 2570و2571 داعية آل سعود للمشاركة فيه.

بدوره جدد آل سعود دعم السعودية الكامل لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء.

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