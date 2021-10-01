وقفة لسيدات يطالبن بتعويض عن منازلهن المدمرة في سرت

نظمت سيدات من ساكني منطقة الجيزة البحرية في سرت وقفة؛ للمطالبة بتعويضهن عن مساكنهن المدمرة منذ العام 2016، وذلك خلال آخر معركة وقعت بين قوات «البنيان المرصوص» وعناصر تنظيم «داعش».

وطالبت السيدات في الوقفة اليوم الجمعة، المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصندوق إعمار سرت ببناء مساكن بديلة لهن، إضافة إلى توفير بدل إيجار لأسرهن، إذ «يعانين يوميا من تكلفة شراء الدواء والمستلزمات المعيشية، خصوصا وأن بينهن المطلقات والأرامل».

720 منزلا مدمرا في المنطقة

ويتجاوز عدد المساكن المدمرة بالمنطقة 720 منزلا، وهناك أحياء أخرى بنفس الحال في المدينة مثل «المنارة والسكينة الأولى».

وسبق أن زار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة المنطقة، واطلعوا على بيوتها المهدمة جراء الحرب على الإرهاب.

– المنفي يتفقد المناطق المدمرة جراء الحروب والمعارك في سرت

– الدبيبة يطلع على أوضاع المنازل المدمرة في سرت

– إنشاء صندوق إعمار سرت بقيمة مليار دينار

وفي التاسع من مايو الماضي، قررت الحكومة إنشاء صندوق سيادي تحت مسمى «صندوق إعمار سرت»، بقيمة مالية تبلغ نحو مليار دينار، يهدف إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بالمدينة، ومن مهامه حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العامة بها، وسداد قيمة التعويض المقدر، واقتراح بدائل للتعويض النقدي لاعتمادها من مجلس الوزراء، و التعاقد لإجراء الصيانة، وأعمال الهدم والإزالة..

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