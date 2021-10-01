نورلاند: لا بد من بدء الحملات الانتخابية في ليبيا بعد الوصول لقاعدة دستورية

ليبيا – أكد سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الحاجة لقاعدة دستورية وقانونية لتوفير ظروف إطلاق الحملة الانتخابية.

تأكيد نورلاند جاء في تصريحات صحفية طالعتها صحيفة المرصد، وفيها تم التشديد على بدء الحملة الانتخابية في ليبيا، ما يعني الحاجة لوجود قاعدة دستورية وقانونية يعمل وفدا مجلس النواب والأعلى للدولة على إنجازها خلال اجتماعات الرباط.

وأعرب نورلاند عن أمله في نجاح اللقاء التشاوري للوصول إلى قاعدة مشتركة بين الطرفين، حتى تبدأ الحملات الانتخابية، مؤكدًا تطلع الشعب الليبي للمشاركة في التصويت خلال الانتخابات والوصول إلى حكومة موحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية