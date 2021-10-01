المنفي يعرض تفاصيل اجتماعه مع ميركل

أخبار ليبيا24

عقد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة في برلين، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها.

وأكد المنفي، على استمرار الجهود لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مثمنًا دور ألمانيا في الدفع نحو استقرار ليبيا.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، مساء الخميس، إلى العاصمة الألمانية برلين لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأوضح المنفي أنه ناقش خلال زيارته لبرلين المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات.

ولفت المنفي إلى أن المباحثات تضمنت الحديث حول “توحيد المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات والعمل على المصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة من البلاد”.

المنفي، وخلال زيارته إلى برلين، اجتمع مع عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا، لبحث العديد من القضايا التي تهم الشأن الليبي.

وأكد المنفي، على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا.

كما بحث مع السفراء العرب، دعم جهود المجلس الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام الجاري.