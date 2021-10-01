ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 October, 2021

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة ” صباح اليوم الجمعة ، نتائج الخطة الأمنية المنفذة من قبل وزارة الداخلية للقضاء على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدرات خلال زيارته لبلدية حي الأندلس، وتفقد الأماكن التي تم مداهمتها ، والتي بدأت أعمال تنظيفها.

ورافق الرئيس خلال جولته نائبه ” رمضان بوجناح ” ووزير الداخلية ” خالد مازن ” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وفريق مصلحة التخطيط العمراني وفريق مكتب النائب العام.

واستمع رئيس الحكومة لملاحظات السكان والتي أوضحوا خلالها المشاكل التي كانت تعيشها المنطقة بسبب هذه العصابات.

وخاطب رئيس الحكومة في كلمة له سكان المنطقة أن مايقوم به اليوم هو حماية للشباب الذين نعول عليهم وتطوير المنطقة ، بعد هذا العمل الجبار أصبح ضرورة ملحة ، ولقد أصدرنا تعليماتنا لإنجاز مرافق متكاملة لمنطقة حي الأندلس .