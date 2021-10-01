بالصور.. الحرس البلدي ينفذ حملة لإزالة المباني المخالفة

بدأت دوريات وعناصر جهاز الحرس البلدي تنفيذ حملة لحصر وإزالة المباني المخالفة للقانون فجر اليوم الجمعة.

وقالت إدارة العلاقات والإعلام بالجهاز إن الحملة تأتي تنفيذا للأوامر الصادرة عن النائب العام الصديق الصور، والتي تستهدف «فتح المسارات حسب المخطط المعتمد»، حسب بيانها على صفحتها في موقع «فيسبوك»، دون أن تذكر بالتحديد الأماكن التي انطلقت منها الحملة.

ولفت البيان إلى متابعة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لهذه الإجراءات، التي تتم بحضور ممثلين عن مكتب النائب العام ووكلاء النيابة، وبرفقة الأجهزة الأمنية والخدمية.

– إزالة التعديات على 335 هكتارا من أراضي الدولة في القره بوللي

وشهدت الفترة الماضية تنفيذ أجهزة وزارة الداخلية حملات استهدفت إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في عدد من المناطق داخل نطاق العاصمة طرابلس وغيرها، وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام أيضا.

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