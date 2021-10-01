بكري: هذه تفاصيل بداية وصول مليون عامل مصري لإعمار ليبيا

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن تفاصيل دخول مليون عامل مصري إلى الأراضي الليبية بداية من شهر أكتوبر.

بكري أوضح خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد المصرية تابعته صحيفة المرصد أن هناك خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات الطبيعية بين مصر وليبيا، بعد أن تم الإعلان عن هذه الخطوة.

وأضاف بكري: إن من قام بهذا الإعلان هو عضو المكتب التنفيذي للشؤون العربية والدولية بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا خليفة المبروك؛ إذ سيصل أول فوج من العمالة المصرية إلى ليبيا من جديد لبدء المرحلة الأولى من إعادة الإعمار.

وبحسب المبروك سيصل الفوج إلى مطار معيتيقة بطرابلس برفقة وفد كبير من وزارة العمل بمصر، فيما تابع بكري بالقول: إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن إقلاع طائرة تابعة للخطوط الإفريقية إلى مطار القاهرة لأول مرة منذ 8 سنوات.

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