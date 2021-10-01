أحزاب وتكتلات سياسية تطالب المفوضية بمنع أعضاء الرئاسي والحكومة من الترشح التزاماً بخارطة الطريق الموقعة بجنيف

الأحزاب، وفي رسالتها التي طالعتها قناتنا، قالت: “نشيد بالعمل المهني والوطني الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونثمن عاليا دورها في تنفيذ إرادة الشعب الليبي والتشريعات الانتخابية وفق القواعد الدستورية والقوانين النافذة والمعايير الدولية المعتبرة والتزامها بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة وفقا لمقرارات برلين و لإتفاق تونس للحوار السياسي وخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية التى تم التوصل لها في جنيف وذلك في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م”.

وجه عدد من الأحزاب والتكتلات الوطنية، اليوم الجمعة، رسالة إلى المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات.

وأكدت الأحزاب، على ضرورة أن لا يُسمَح بإستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة سواء كانت إعلامية أو إدارية أو إقتصادية أو دينية للدعاية أو الترويج أو التأثير لمصحلة أي مرشح أوحزب أو طرف أو الإساءة لخصومهم”، مجددةً ثقتها في المفوضية وفي حرصها على ضرورة الالتزام بأسس وقواعد الديمقراطية وما تتطلبه من نزاهة وشفافبة وتطبيق القانون.

وتابعت: “كما يهمنا أن نلفت كريم عنايتكم بضرورة إلتزام الأشخاص المعنيين بما توصل اليه الحوار السياسي وأنتج الاتفاق على إجراء الإنتخابات وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن الامتناع عن الترشح للإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية والتشديد على عدم السماح لهم بذلك إحتراما لتعهداتهم. وختاماً إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهكم ولكننا على ثقة من أن مهنيتكم ووطنيتكم سوف لن تخذل الليبيين المتطلعين الى ممارسة حقهم في إختيار سلطاتهم الحاكمة ديمقراطياً بكل حريةٍ وشفافية ونزاهة”.

الرسالة وجهت من قبل “الحزب المدني الديموقراطي، الحزب الوطني الوسطي، تكتل إحياء ليبيا، تحالف القوي الوطنية، تجمع الإرادة الوطنية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، تيار ليبيا للجميع، حزب شباب التغيير، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك من اجل 24 ديسمبر، حراك 24 ديسمبر، حراك من نحن، الاتحاد النسائي درنة، اتحاد نساء ليبيا و حزب الحركة الوطنية”.