الدرقاش: الوطني الشريف هو “نوري بوسهمين”

أثنى مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على رئيس ما يعرف “تيار يا بلادي” نوري بوسهمين، واصفاً إياه بالوطني الشريف، وفق قوله. وكتب الدرقاش، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “هذا هو الوطني الشريف الذي يُغلّب مصلحة الوطن على مصالحه الضيقة ومستقبله السياسي.

أتحدى حفتر وباشاغا أن يكون لهما مثل هذا الموقف بالرغم من أن حظوظ بوسهمين أكبر من حظوظهما” على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، اقترح بوسهمين، أن يبادر من سماهم “الشخصيات الجدلية” بالتوقيع على ميثاق شرف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.