ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 October, 2021

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة ببرلين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش الاجتماع، العديد من الملفات التي تخص الشأن الليبي، في مقدمتها الانتخابات والعمل على إجرائها في موعدها المحدد، وكذلك إنسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لمساعدة الشعب الليبي في بناء دولته الديمقراطية، بإلإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية كأحد أهم الطرق لإعادة الاستقرار لليبيا.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، بدور ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل، في دفع العملية السياسية في ليبيا، من خلال جمع الفرقاء السياسيين والأطراف الدولية والإقليمية، خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين.

وأعرب ، عن استمرار العمل من أجل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر القادم، مشيراً في ذات الوقت إلى متابعة كل المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري.

من جهتها أكدت المستشارة الألمانية، أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس الأجانب، لذلك يجب أن يتوقف التدخل السلبي للدول الأخرى في ليبيا، مشيرةً إلى أن الملف الليبي له أولوية بالنسبة لألمانيا.

وأضافت أن ألمانيا مستعدة لدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، أيضا عبر تشجيع الشركات للعمل في هذا الاتجاه.