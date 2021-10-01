شكري يبدي رفضه لاستمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إأن مصر كانت وستظل داعمة لشعب ليبيا والجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.

تأكيد شكري جاء خلال كلمته بالاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا تابعتها صحيفة المرصد، وفيها أشار لتقدير القاهرة لجهود المجلس ودول الجوار الليبي والبعثة الأممية، مع الإشادة بالمجهودات المبذولة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.

وتابع شكري: إن هذه المجهودات تصب في صالح دعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا لاستعادة أمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود على الليبيين بما يحقق تطلعاتهم المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل الأفضل بالنسبة لهم.

وأضاف شكري بالقول: “الأشقاء الليبيون يسيرون بخطى ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١.

وتابع شكري قائلًا: إن تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضي ليبيا يؤثر سلبًا على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والإفريقي عامة.

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