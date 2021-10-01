“المنفي” يثني على دور “ميركل” ويجدد حرصه على إجراء انتخابات ديسمبر

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرصه على إتمام المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي ومؤتمر برلين 2.

وأضاف “المنفي”، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ببرلين أنه “يتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأثنى على ما أسماه الدور الإيجابي الذي لعبته ألمانيا بقيادة المستشارة “ميركل”، وجهودها في دعم مساريْ برلين قائلاً: “الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته”

يشار إلى أن “المنفي” وصل إلى ألمانيا، مساء الخميس، في زيارة تستمر ليومين، يسعى خلالها لحشد دعم دولي للمؤتمر الوزاري “مبادرة استقرار ليبيا”، الذي تعتزم ليبيا تنظميه في أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس.

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