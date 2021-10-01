البعثة الأممية: على مجلسي النواب والدولة اغتنام فرصة اجتماع المغرب

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها “تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة في الرباط بالمغرب في 30 سبتمبر، والذي يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات”.

وأكدت البعثة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن “الاجتماع يشارك فيه فريق فني تابع للبعثة وسيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات”.

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