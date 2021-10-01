الدولة يسلم وفد النواب قانون الانتخابات التشريعية

العنوان-المغرب

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن المجلس سلم قانون الانتخابات التشريعية إلى وفد مجلس النواب خلال اجتماعهم في المغرب.

وأوضح بوشاح، أن الوفد سيقوم بدراسة القانون للوصول إلى صيغة توافقية بشأنه، مبينًا أن قانون الانتخابات الرئاسية سيطرح للنقاش بعد الاتفاق على قانون الانتخابات التشريعية .

وشارك في اجتماع الرباط 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومن المقرر أن تستمر المشاورات على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخاب التي سيجري على أساسه انتخاب البرلمان الجديد.