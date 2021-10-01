أحزاب وتكتلات سياسية تطالب “المفوضية” بمنع أعضاء “الرئاسي والحكومة” من الترشح

وجه الحزب المدني الديمقراطي وعدد من الأحزاب والتكتلات الوطنية الليبية رسالة إلى المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، قال فيها إن الأحزاب تشيد بالعمل المهني والوطني الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتثمن عاليا دورها في تنفيذ إرادة الشعب الليبي والتشريعات الانتخابية وفق القواعد الدستورية والقوانين النافذة والمعايير الدولية المعتبرة والتزامها بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة وفقا لمقرارات برلين و لإتفاق تونس للحوار السياسي وخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية التى تم التوصل لها في جنيف وذلك في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م.

أضافت الأحزاب التي ضمت: الحزب المدني الديموقراطي، الحزب الوطني الوسطي، تكتل إحياء ليبيا، تحالف القوي الوطنية، تجمع الإرادة الوطنية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، تيار ليبيا للجميع، حزب شباب التغيير، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك من اجل 24 ديسمبر، حراك 24 ديسمبر، حراك من نحن، الاتحاد النسائي درنة، اتحاد نساء ليبيا و حزب الحركة الوطنية: “نجدد ثقتنا فيكم وفي حرصكم على ضرورة الالتزام بأسس وقواعد الديمقراطية وما تتطلبه من نزاهة وشفافبة وتطبيق القانون.

كما نؤكد على ضرورة أن لا يُسمَح بإستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة سواء كانت إعلامية أو إدارية أو إقتصادية أو دينية للدعاية أو الترويج أو التأثير لمصحلة أي مرشح أوحزب أو طرف أو الإساءة لخصومهم”. وتابعت الأحزاب والتكتلات السياسية: “كما يهمنا أن نلفت كريم عنايتكم بضرورة إلتزام الأشخاص المعنيين بما توصل اليه الحوار السياسي وأنتج الاتفاق على إجراء الإنتخابات وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن الامتناع عن الترشح للإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية والتشديد على عدم السماح لهم بذلك إحتراما لتعهداتهم. وختاماً إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهكم ولكننا على ثقة من أن مهنيتكم ووطنيتكم سوف لن تخذل الليبيين المتطلعين الى ممارسة حقهم في إختيار سلطاتهم الحاكمة ديمقراطياً بكل حريةٍ وشفافية ونزاهة”.