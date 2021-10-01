البعثة الأممية تحث مجلسي النواب والدولة على الاضطلاع بمسؤولياتهما واستكمال الإطار التشريعي للانتخابات

ليبيا – قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها دعوة للمشاركة في اجتماع بين وفدي مجلس النواب والدولة في الرباط بالمغرب في الـ30 سبتمبر، والذي يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.

البعثة حثت في بيان له اليوم الجمعة الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.

ويشارك في هذا الاجتماع فريق فني تابع للبعثة، وسيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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