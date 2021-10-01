حنيتيش: “سحب المرتزقة” يحتاج إلى تمكين لجنة “5+5” واقعيا وسياسيا

رأى المحلل السياسي جلال حنيتيش أن اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لن تتمكن من تنفيذ خطتها لأجل انسحاب المرتزقة إلا بعد تمكينها من ذلك على أرض الواقع.

وتساءل حنيتيش في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، عن إمكانية توفير القدرة والقوة الممكنة للجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، من أجل إتمام عملية إجلاء المرتزقة.

وقال المحلل السياسي إن اللجنة نجحت من قبل في تشكيل قوة أمنية مشتركة بمعرفتها من أجل ضبط الحالة الأمنية على الطريق الساحلي الذي فتح بتفاهمات توصلت إليها هي أيضا قبل أسابيع.

وشدد المحلل السياسي على ضرورة أن تحظى اللجنة بالثقل السياسي، إقليميا ودوليا، ما يمكنها من فرض توصياتها في الداخل، مشيرا إلى أن الدول الفاعلة في الشأن الليبي سبق أن أبدت تأييدها لعمل اللجنة، وذلك خلال اجتماعات مؤتمري برلين الأول والثاني.

ومن المقرر أن تعود لجنة “5+5” إلى الانعقاد مجددا في مدينة جنيف السويسرية، إذ قال مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي وعضو اللجنة، الفريق خيري التميمي، إن اللجنة ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر في جنيف؛ لبحث ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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