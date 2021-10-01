شلوف: نتوقع خروج المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوما

قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ستطلع في اجتماعها القادم بجنيف اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات عملية برلين على خطة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، والجدول الزمني الذي حددته لذلك.

شلوف، وفي تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، توقّع أن تنفذ الخطة في جدول زمني لا يتجاوز الـ 90 يوما، معقبا: “سيعتمد جدول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي، من نفس المكان الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار من قبل لجنة (5+5) في 23 أكتوبر الماضي، وهو مقر الأمم المتحدة في جنيف”.

ومن المقرر أن تعود لجنة “5+5” إلى الانعقاد مجددا في مدينة جنيف السويسرية، إذ قال مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي وعضو اللجنة، الفريق خيري التميمي، إن اللجنة ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر في جنيف؛ لبحث ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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