وزارة الدفاع تنفي إصدار مذكرة لصالح أحد الخاضعين للاستجواب في الولايات المتحدة

نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ما قالت إنها أخبار كاذبة “نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مفادها إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للإستجواب أمام سلطات الإدعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية.”

وذكرت الوزارة في بيان لا “بأن نشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية”.

وقال البيان إن الوزارة تؤكد “احترامها لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية، وتؤكد احترامها لمبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع الإلتزام بذلك”.