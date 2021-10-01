مخالفات على 4 محال لبيع اللحوم في طرابلس

استهدفت عناصر مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس عدة محلات لبيع اللحوم، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وعلى إثرها سُجلت المخالفات والضبطيات على 4 قصابين.

ورصدت الجولة التفتيشية مخالفات على “قصاب عبد الله” الكائن في الشارع الغربي، و”قصاب حركات للحوم”، و”محل المداق للمجمدات” و”قصاب المتوكل”.

وتباينت الضبطيات بمخالفات عدة تمثلت في عدم وجود شهائد صحية للعاملين وعدم الالتزام باللباس المناسب للشغل وجود لحم “بيرغر” عليه علامات فساد نتيجة للحفظ السيئ ووجود رائحة كريهة بالمحل، علاوةً على عرض اللحوم خارج المفردات في درجات حفظ غير مناسبة.

كما رصد فريق التفتيش وجود رائحة في المرقاز، نتيجة لتذبذب درجات الحرارة والخلط بين أصناف اللحوم الحمراء والبيضاء وتكديس لحوم الدواجن بكثرة في ثلاجة العرض، ما يجعلها عرضة لسرعة الفساد وعدم وجود بيانات توضيحية على عبوات المجمدات المعروضة، ووجود لحوم دواجن وأسماك عليها علامات فساد.

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