رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد بلدية حي الأندلس عقب تنفيذ وزارة الداخلية عملية أمنية بالمنطقة

طرابلس 01 أكتوبر 2021 (وال)- أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة، زيارة لبلدية حي الأندلس لتفقد سير الخطة الأمنية المنفذة للقضاء على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدرات عقب مداهمة قوات الأمن التابعة للوزارة الداخلية للأماكن في المدينة.

هذا ورافق الرئيس خلال جولته نائبه رمضان أبو جناح، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وفريق مصلحة التخطيط العمراني، وفريق مكتب النائب العام.

واستمع السيد رئيس الحكومة لملاحظات السكان؛ والتي أوضحوا خلالها المشاكل التي كانت تعيشها المنطقة بسبب هذه العصابات.

وخاطب رئيس الحكومة في كلمة له سكان المنطقة أن ما يقوم به اليوم هو حماية للشباب الذين يعول عليهم وتطوير المنطقة، بعد هذا العمل الجبار أصبح ضرورة ملحة، ولقد تم إصدار التعليمات لإنجاز مرافق متكاملة لمنطقة حي الأندلس .(وال)

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