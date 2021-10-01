إيرادات النفط تبلغ مستوى قياسي.. وصنع الله: ممتنون للقيادة العامة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي ايرادات شهر اغسطس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً بانتعاش في الاسعار حول العالم ، حيث سجل مستوى 1,836,528,515.27 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 53,034,403.37 دولار امريكي.

في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي ايرادات المنتجات النفطية، 53,309,951.24 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,125,844.34 دولار امريكي، مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 1,947,998,714.22 دولار أمريكي،

وفي هذا الصدد علق مصطفى صنع الله قائلاً : ”من المُطمئن ان نرى انتعاشا في الاسعار حول العالم وعلينا ان نستغل هذه الفرصة لاعادة بناء قطاع النفط الا ان ذلك لن يكون كافياً، إنما يجب أن ينصبّ ايضا تركيزنا في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تكاتف جميع الجهات الفاعله في الحفاظ على استمرار الصادرات ومنع الاغلاقات”.

وأضاف: ”هذه الظروف المواتية والقفزة في الاسعار تتطلب تدابير استثنائية مؤكدا إن التحديث والتطوير اضحى حاجة ملحة، والشعب الليبي كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة في البناء والتحديث والتطوير وعلى الصعيد الفني نحن ملتزمون في القيام بدورنا الفني و غير السياسي”.

وعبر في هذا الصدد قائلا ”إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة قدرتها التكريرية وان موافقة مجلس الوزراء لانشاء اول مصفاة بالجنوب الليبي اولى الخطوات في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأختتم مصطفى صنع الله هذا البيان بالقول ”أشكر رئيس الحكومة وايضا مجلس الوزراء على دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط وأننا نشعر بالفخر لتكاتف الجميع حول هذا القطاع الحيوي ، مثلما نشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير والتحديث لقطاع النفط الوطني وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن امتنانا لجهود القيادة العامة للجيش في الحفاظ على استمرار الصادرات”.

هذا ويُذكر ان ايرادات شهر اغسطس لاتتضمن الاتاوات والضرائب فضلاً عن ان شحنات من النفط الخام تم تحويلها الى محطة اوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر اغسطس بـــ 22,701,978.71 دولار أمريكي.

ايضاً تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 3,047,529.39 دولار امريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار الى تسويتها لاحقا.

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