البعثة الأوروبية: الليبيون يجيدون فن تحضير القهوة

احتفلت البعثة الأوروبية لدى ليبيا، باليوم العالمي للقهوة، وقالت إنه “من خلال عمل فريق بعثتنا في ليبيا، يقوم العديد منا بزيارة ليبيا لأول مرة، ونأتي وكلنا حماس لما يمكن أن نراه ونستكشفه ومن أجمل ما نكتشفه في ليبيا هو جودة القهوة وحب الليبيين لها”.

أضافت البعثة في بيان: “من خلال عملنا، نحتسي قهوتنا مع زملائنا الليبيين ونتشارك أروع اللحظات في أزقة المدن وأرقى مقاهيها وجودة القهوة لم تخذلنا يوما. سواء كانت القهوة عربية، تركية، نص نص، كابتشينو، كريما أو أي كان، فإن الليبيين قد أجادوا فن تحضير القهوة وتقديمها”.