الوطنية للنفط: ارتفاع الأسعار العالمية يحقق مدخولات مجزية رغم تذبذب الإنتاج  

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن صافي إيرادات شهر أغسطس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً بانتعاش في الأسعار حول العالم.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن تم تسجيل مستوى 1,836,528,515.27 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 53,034,403.37 دولار امريكي.

وأوضحت أنه تم تحقيق صافي إيرادات المنتجات النفطية 53,309,951.24 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,125,844.34 دولار امريكي.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي وصل إلى 1,947,998,714.22 دولار أمريكي.

وأفادت المؤسسة أن إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الإتاوات والضرائب، إضافة إلى أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر أغسطس بـــ 22,701,978.71 دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنه تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,047,529.39 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.