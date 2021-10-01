وزارة الشباب تدرس تنفيذ مبادرة “الإسكان” لفئة الشباب

ناقش وزير الشباب فتح الله الزني مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي “موسى الزوبيك”، الآليات المقترحة لتسيير تنفيذ مبادرة إسكان الشباب.

وأكد وزير الشباب على أهمية تنفيذ المبادرة في حل أحد أهم القضايا التي تواجه الشباب، وكافة الشرائح الأخرى في عموم ليبيا بتوحيد الجهود عبر كافة مؤسسات الدولة، من أجل إيجاد حياة كريمة لفئة الشباب وغيرها من فئات-حسب رأيه.

ويأتي الاجتماع لما تقول الحكومة إنه استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم فئة الشباب، بعد أن رصدت في وقت سابق مبلغ مليار دينار لدعم صندوق الزواج عبر استهداف 50 ألف شاب وشابة، بقيمة 40 ألف دينار بالمناصفة بينهم.

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