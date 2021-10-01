النائب الهادي الصغير ينفي وجود أي خلاف بين وفدي النواب والدولة في المغرب 

العنوان – الرباط

نفى عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة حوار البرلمان (13+13) الهادي الصغير اليوم الجمعة وقوع أي اشتباك بالأيدي بين وفدي البرلمان والدولة في المملكة المغربية.

وأضاف الصغير أن ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي عن مشادات واشتباك بالأيادي بين أعضاء الوفدين في الرباط غير صحيح.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاء ودي ومستمر وليس هناك أية إشكالية إطلاقا”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبرًا مفاده وقوع اشتباك بالأيدي بين وفدي البرلمان والدولة في الجلسة التشاورية بخصوص القاعدة الدستورية المنعقدة في المغرب.

يشار إلى أن جلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدأوا أمس الخميس عقد اجتماع في المغرب للتفاوض من جديد حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ومن المقرر أن يبحث ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في لقاء بمدينة بوزنيقة المغربية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.