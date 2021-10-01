وزارة الداخلية تشرع في إخلاء أماكن عشوائية بمنطقة قرقارش وضبط الخارجين عن القانون

طرابلس 01 أكتوبر 2021 (وال)- عقد في العاصمة طرابلس؛ اجتماعًا ضم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بهدف إخلاء منطقة قرقارش من العمالة الوافدة التي تسكن في أماكن عشوائية داخل المنطقة.

الاجتماع جاء بناء على شكوى من سكان منطقة قرقارش، وتأشيرة السيد النائب العام، وتوجيهات السيد وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

وقد شاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بليبيا، بدوريات مسلحة ثابتة وراجلة، بهدف ضبط الخارجين عن القانون، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم؛ من حيث ترحيلهم وتسليم المطلوبين للجهات ذات الاختصاص.

وقام السيد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عميد “عادل عبد العزيز”، بالإشراف على الدوريات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ المشاركة في الحملة الأمنية لمنطقة قرقارش .(وال) إ م

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