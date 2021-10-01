كيروش يعلن قائمة "الفراعنة" لمواجهتي ليبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش القائمة النهائية لتشكيلة الفراعنة للانضمام إلى المعسكر الاستعدادي لمواجهتي ليبيا في 8 و11أكتوبر الحالي، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان أبرز المستبعدين من التشكيلة كيروش محمّد حمدي (بيراميدز) ومحمّد عبد الشافي (الزمالك) للإصابة، ومحمّد مجدي “أفشة” (الأهلي)، وأحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، ومصطفى فتحي (الزمالك)، وأحمد سمير ومهند لاشين (طلائع الجيش)، وسامي مرسي (إيبسويتش الانجليزي).

في ما يلي التشكيلة للمعسكر الذي ينطلق السبت:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) وباهر المحمّدي (الإسماعيلي)، محمود حمدي “الونش” (الزمالك)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، أحمد أبو الفتوح (الزمالك)، وأيمن أشرف (الأهلي).



الوسط: محمّد النني (أرسنال الإنكليزي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك) وحمدي فتحي (الأهلي).

هجوم: أحمد سيد “زيزو” (الزمالك)، محمّد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، رمضان صبحي (بيراميدز)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد حسن “كوكا” (كونيا سبور التركي)، ومصطفى محمّد (غلطة سراي التركي).