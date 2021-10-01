انعقاد الملتقى التحضيري لمعرض بنغازي التجاري الدولي

أقيم بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بنغازي الملتقى التحضيري لمعرض بنغازي التجاري الدولي بتنظيم ورعاية مجلس أصحاب الاعمال الليبيين فرع المنطقة الشرقية ومركز تنمية الصادرات بساحة تبستي في مدينة بنغازي خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر 2021 م.
وناقش الملتقى بحضور مراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي ومركز تنمية الصادرات و صندوق ضمان الإقراض الجوانب الإدارية والفنية للمعرض والترتيبات اللازمة للمشاركين من الشركات المحلية والأجنبية من الدول الشقيقة الراغبة في الدخول للسوق الليبي.
ويأتي تنظيم معرض بنغازي التجاري الدولي في اطار دعم الصادرات المحلية وخلق فرص تجارية لها وتعزيز فرص المنافسة للمنتج الوطني بالسوق المحلي والدولي وفتح افاق التعاون والتبادل التجاري مع الشركات الأجنبية المشاركة من الدول الشقيقة مصر ، تونس ، الجزائر ، المغرب ويختص المعرض بالعديد من الأنشطة التجارية في مجالات الاستثمار العقاري والانشاءات والمعدات الصناعية والتجهيزات المنزلية والصناعات الغذائية.
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