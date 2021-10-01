انعقاد الملتقى التحضيري لمعرض بنغازي التجاري الدولي

ويأتي تنظيم معرض بنغازي التجاري الدولي في اطار دعم الصادرات المحلية وخلق فرص تجارية لها وتعزيز فرص المنافسة للمنتج الوطني بالسوق المحلي والدولي وفتح افاق التعاون والتبادل التجاري مع الشركات الأجنبية المشاركة من الدول الشقيقة مصر ، تونس ، الجزائر ، المغرب ويختص المعرض بالعديد من الأنشطة التجارية في مجالات الاستثمار العقاري والانشاءات والمعدات الصناعية والتجهيزات المنزلية والصناعات الغذائية.