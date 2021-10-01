الدبيبة ينفي إصدار مذكرة لصالح أحد الخاضعين للاستجواب بالولايات المتحدة الأمريكية 

العنوان – طرابلس

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة – وزير الدفاع – عبدالحميد الدبيبة قيام الوزارة بإصدار مذكرة لصالح أحد الخاضعين للاستجواب بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الدبيبة :”ننفي الأخبار الكاذبة التي نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مفادها إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية”.

وذكر وزير الدفاع أن نشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.

وأفاد أن وزارة الدفاع تؤكد احترامها لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية، وتؤكد احترامها لمبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع الالتزام بذلك.