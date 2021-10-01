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“الغويل” يتابع أوضاع الطلبة الليبيين في مصر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة متابعة الجالية الليبية في القاهرة سلامة الغويل، برئيس لجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبوبكر عيسى، من أجل الاطلاع على وضع الطلاب الليبيين في مصر ومتابعة شؤونهم.

وقد تم الاجتماع بحضور بعض الطلاب الدارسين في الكليات الطبية في مصر، وتم استعراض المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء دراستهم في الجامعات المصرية.

وشدد “الغويل” على ضرورة حل كافة المشاكل التي تواجه الطلاب الليبيين في مصر، وأكد عزم الحكومة على تيسير أمورهم بما يضمن إكمال دراستهم دون معوقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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