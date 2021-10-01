النائب العام يأمر بتفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية 

العنوان – طرابلس

أمر النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات على صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها.

وشدد النائب العام على ضرورة ملاحقة كل من تسفر الإجراءات على ارتكابه جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها، وفق القواعد الإجرائية المقررة.

وطالب النيابة العامة الانتقال لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وماديات الجريمة؛ مع ممارسة الإجراءات الضبطية حيال وقائع الاعتداء على المخططات للحد من تأثيرها في تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة.

ودعا النائب العام إلى إزالة الآثار المترتبة عن مخالفة الأسس التخطيطية في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبو نواس.