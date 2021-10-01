الصديق الصور يأمر بسلسلة إجراءات أمنية لمكافحة الجريمة

أمر المستشار النائب العام الصديق الصور، الجهات المختصة بإجراء عمليات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية، والقبض على كافة المنخرطين في هذه العمليات.

كما أوعز المستشار النائب العام بملاحقة تجار المخدرات والأسلحة، إلى جانب إزالة الآثار المترتبة عن مخالفة الأسس التخطيطية في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبو نواس.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش عن القبض على عدد من المخالفين ومرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى نقل مئات المهاجرين غير القانونيين إلى الأماكن المخصصة لاستقبالهم، وتمت إزالة الاعتداءات على المخططات المعتمدة من قبل شركة الخدمات العامة بطرابلس، بالتعاون مع مكتب التخطيط العمراني حي الأندلس.

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