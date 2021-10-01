الزبيدي: مصالح الدول المتصارعة تُعيق الحل السلمي في ليبيا

قال المحلل السياسي و أستاذ القانون الدولي، محمد الزبيدي، إن المجتمع الدولي يحاول إعادة تدوير الأزمة في ليبيا، وليس البحث عن حل لها، لأن مصالح الدول المتصارعة على الساحة الليبية ما زالت متناقضة حتى الآن.

الزبيدي، وفي لقاء مع قناة “الغد”، أضاف: ”إن التناقضات بين الدول الفاعلة في الساحة الليبية، هي التي أجلت توصل الليبين لحل فيما بينهم، فالليبيون بإمكانهم إيجاد حل سلمي يحقن الدماء ويقود البلاد لانتخابات حرة نزيه”.

وتابع: ”لكن الخلافات الموجود بين جميع الأطراف، هي التي تزيد النار اشتعالاً بين الليبيين خاصة ما بين الولايات المتحدة وروسيا، فالآن اتضح جليًا هذا الصراع خاصة بعد صدور القانون الأمريكي لدعم الاستقرار في ليبيا الذي يستهدف بشكل مباشر التواجد الروسي، وتغافل عن الوجود التركي وعن وجود بقية المرتزقة الذين تعج بها ليبيا”.

وشدد على أن هذا السيناريو يدل على التصارع فيما بينهم، وفي النهاية ستستمر الأزمة الليبية في حالة مد وجذر هذا الصراع.

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