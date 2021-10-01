ليبيا: المجتمعون بالرباط يطالبون بدعم انتخابات 24 ديسمبر

دعا المشاركون في اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، في بيان أدلى به هادي علي الصغير، عضو مجلس النواب الليبي نيابة عن المجتمعين، العالم “لدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي واحترام نتائجها وتوفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق”.

وأكد البيان الصادر بمناسبة انتهاء الاجتماع التشاوري بالرباط على الانتخابات في موعدها المقرر هي الحل الوحيد ” لانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة “، واصفا أجواء اللقاء التشاوري بالودية والأخوية وسادها التفاهم والتوافق.