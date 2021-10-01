وفدي مجلس النواب والدولة يدعوان إلى دعم الانتخابات وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي

العنوان – الرباط

دعا وفدي مجلسي النواب والدولة في مدينة الرباط بالمغرب إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشدد وفدي مجلسي النواب والدولة في إيجاز صحفي على ضرورة ضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الها.

وأشار الوفدين إلى أن اللقاءات جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد.

وأوضح الوفدين أنه تم عقد لقاء تشاوري، يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2021، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني ل 24 ديسمبر 2021.

وكان عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة حوار البرلمان (13+13) الهادي الصغير اليوم الجمعة وقوع أي اشتباك بالأيدي بين وفدي البرلمان والدولة في المملكة المغربية.

وأضاف الصغير أن ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي عن مشادات واشتباك بالأيادي بين أعضاء الوفدين في الرباط غير صحيح، موضحًا أن اللقاء كان وديًا ومستمر ولم تحدث أية إشكالية إطلاقا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبرًا مفاده وقوع اشتباك بالأيدي بين وفدي البرلمان والدولة في الجلسة التشاورية بخصوص القاعدة الدستورية المنعقدة في المغرب.