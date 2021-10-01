السريري: مشاورات وفدي النواب والدولة مستمرة للوصول إلى اتفاق بينهما

أكد عضو مجلس الدولة فتح الله السريري أن الاجتماعات الجارية مع وفد مجلس النواب بالمغرب تسير بوتيرة جيدة.

وقال السريري المشارك في اجتماعات الرباط، خلال تصريحات لموقع فواصل، إن جلسات الحوار بين المجلسين ما زالت مستمرة بين الوفدين بحضور البعثة الأممية، ولا صحة لحدوث أي مشادات حادة أو عراك بالأيدي كما يشاع في بعض وسائل الإعلام.

وأضاف: “ناقشنا في الفترة الأولى اليوم الجمعة مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقدَّم من مجلسنا، وهناك توافق مبدئي مع وفد مجلس النواب على موادّه المطروحة، والنقاشات مستمرة حوله في الفترة المسائية”.

وأشار السريري إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الوفدين بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، مدعيا أن بعض أعضاء وفد النواب يرفضون بحثه لأنه قد سبق إقراره من مجلس النواب، ومنهم من يرى إمكانية تعديل بعض موادّه الخلافية.

وشدد على أن الاجتماعات ستستمر حتى الوصول إلى توافق حقيقي واتفاق يرضي المجلسَين والأطراف السياسية في ليبيا.

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