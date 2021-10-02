‏اللافي يبحث التطورات الليبية في القاهرة غدا السبت

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة المصري، غداً السبت عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن شكري واللافي سيعقدان جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

وتأتي المباحثات في أعقاب الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي‏ والذي أكد فيه شكري ضرورة استعادة ليبيا استقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق.

وقال شكري إن الاجتماع يأتي في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية حيث يسير الأشقاء الليبيون بخطي ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وعرض مبادرة من ٦ بنود لحل مشكلة المرتزقة والمقاتلين الأجانب.