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المستشار صالح للسفير الجزائري: الانتخابات في موعدها وللشعب حق اختيار من يحكمه دون وصاية من أحد

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي.

اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية السابق عبدالهادي الحويج تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وإعادة الأمانة للشعب الليبي وهو صاحب الحق في اختيار من يحكمه بإرادته الحرة دون وصاية من أحد.

وثمّن رئيس مجلس النواب العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والدور الجزائري الداعم للحل في ليبيا.

وسلم السفير الجزائري لدى ليبيا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسالةً خطية من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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