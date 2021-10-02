الإيجار الصحفي للاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل وفقاً لخارطة الطريق لملتقى الحوار

اختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب مساء اليوم الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.

ووصف المجتمعون في الرباط في إيجازهم الصحفي الذي طالعته قناتنا، اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.

وتابعوا: “عقد لقاء تشــــــــــــــــــاوري، يومي 30 شتنبر و 01 أكتوبر 2021، بيــــــن وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، من أجل الوصول لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني لـ 24 ديسمبر 2021”.

ودعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

ووجه أعضاء الوفدين الذين بدأوا اجتماعاتهم أمس الخميس، الشكر إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعمه للاجتماع، مختتما بتوجيه التقدير والعرفان إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لمساندة الشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

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