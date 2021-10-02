ليبيا تعقم المؤسسات الشرطية للحد من تفشي الجائحة

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أمس، إنها بدأت حملة تعقيم واسعة لجميع المنشآت التابعة لها، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا». يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة أنها تسلمت كمية جديدة من لقاح «أسترازينيكا».

وأوضحت الداخلية في بيان أن فريق التعقيم التابع للغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة وباء «كورونا» أجرى عملية رش وتعقيم لبعض المقار، من بينها مبنى مصلحة الأحوال المدنية بالعاصمة طرابلس بإشراف ضابط الاتصال ومنسق الغرفة العقيد ياسر الفلاح.

ولفتت إلى أنه تم أخذ مسحات عشوائية لمنتسبي المصلحة من قبل الفريق الطبي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بحضور رئيس العيادات الطبية بجهاز المباحث الجنائية الدكتور أحمد الرابطي. وتأتي هذه الإجراءات وفقاً لتعليمات الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة مكافحة «كورونا» برئاسة العميد يوسف بلبان.

وفيما يتعلق بجهود حكومة «الوحدة الوطنية» لتوفير اللقاح، قالت وزارة الصحة إن مطار «معيتيقة الدولي» استقبل شحنة جديدة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا»، تضم 42 ألف جرعة. ولفتت إلى أن إجمالي كمية اللقاح التي وصلت ليبيا بلغت 3 ملايين و400 ألف جرعة حتى الآن. وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح مليون 300 ألف مواطن، وتجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 200 ألف شخص.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض نحو ألف إصابة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 193 حالة حرجة، مشيراً إلى أنه تسلم 4851 عينة للكشف عن الفيروس، وتبين سلبية 3844 عينة، وإيجابية 1007 عينات بنسبة 20.7 في المائة من إجمالي المواطنين المفحوصة.

ورغم استقرار الأوضاع الوبائية في البلاد، وفقاً للسلطات الطبية، ارتفع العدد التراكمي للمصابين بالفيروس إلى قرابة 342 ألف حالة، تعافى منها 260 ألف حالة، وتوفي 4664 مصابا.

وسبق لوزارة الصحة إطلاق حملة للمسح العشوائي عن فيروس «كورونا» في سبع مناطق شرق ليبيا، استناداً على توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، في محاولة لتحديد نطاق العدوى بالفيروس في المنطقة، ومستويات الوقاية فيها.